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9:33   9 Июля 2018
Весь мир

Бельгийский премьер посетит полуфинальный матч ЧМ в Петербурге

Бельгийский премьер посетит полуфинальный матч ЧМ в Петербурге

Глава правительства Бельгии Шарль Мишель поддержит национальную сборную в игре против Франции, пишет DH Belgium.

Политик признался, что с нетерпением ждет матч. Он любит футбол и согласен с тем, что тот объединяет людей. Кроме того, Мишель заявил, что гордится бельгийской сборной, которая в четвертьфинале сумела обыграть команду Бразилии.

Первый матч полуфинала чемпионата мира по футболу состоится 10 июля в 21:00 по московскому времени на арене в Петербурге. Команды Бельгии и Франции встретятся на ЧМ впервые с 1986 года. Тогда победу одержали французские футболисты.

Защитник бельгийской сборной Томас Вермален ранее заявил, что футболистов ждет сложный матч, ведь французы - одни из фаворитом мундиаля. Тем не менее амбиции бельгийцев намного выше уровня чемпионата, и они приложат все усилия, чтобы победить.

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Автор: Юлия Халус
#франция #бельгия #футбол #чм-2018 #чм #шарль мишель #чм2018
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