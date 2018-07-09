Отравившаяся в Эймсбери женщина скончалась

Женщина, которая была отправлена нервно-паралитическим веществом в британском городе Эймсбери, умерла. Полиция возбудила дело об убийстве.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Скотланд-Ярд.

Установлена личность жертвы - это 44-летняя Дон Стерджесс из Даррингтона. Второй пострадавший, 45-летний мужчина, остается в критическом состоянии.

К расследованию приступили специалисты из контртеррористического управления полиции. Более ста следователей работают круглосуточно. Вероятно, расследование продлится несколько месяцев из-за сложности ситуации.

Премьер Великобритании Тереза Мэй, узнав о смерти Стерджесс, заявила, что она «потрясена и шокирована». Политик выразила свои соболезнования семье и близким погибшей.

По словам начальника полиции Уилтшира Кира Стармера, для жителей Солсбери и Эймсбери опасности нет. Низкая оценка риска постоянно пересматривается по мере поступления новых данных.

Накануне в Солсбери и Эймсбери приехал глава МВД Великобритании Саджид Джавид. Он подтвердил, что мужчина и женщина в Эймсбери были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Полиция пока не установила, есть ли связь между этими инцидентами.

Он также заявил, что пока рано говорить о каких-либо мерах в отношении России.