Мы в соц.сетях:
Архангельские рыбаки получат квоты для добычи рыбы на новый 15-летний срок

Архангельские рыбаки получат квоты для добычи рыбы на новый 15-летний срок

 Статью о репостах хотят декриминализировать лишь частично

Статью о репостах хотят декриминализировать лишь частично
Украина из-за нехватки средств впервые пропустит «Детское Евровидение»

Украина из-за нехватки средств впервые пропустит «Детское Евровидение»

 Украинско-американские учения начались в Одессе

Украинско-американские учения начались в Одессе
Король и королева Бельгии приедут в Петербург на полуфинальный матч ЧМ

Король и королева Бельгии приедут в Петербург на полуфинальный матч ЧМ

 Тунис расплатился за «арабскую весну» радикализацией — эксперт

Тунис расплатился за «арабскую весну» радикализацией — эксперт
Архангельские рыбаки получат квоты для добычи рыбы на новый 15-летний срок

Архангельские рыбаки получат квоты для добычи рыбы на новый 15-летний срок

 Статью о репостах хотят декриминализировать лишь частично

Статью о репостах хотят декриминализировать лишь частично
Украина из-за нехватки средств впервые пропустит «Детское Евровидение»

Украина из-за нехватки средств впервые пропустит «Детское Евровидение»

 Украинско-американские учения начались в Одессе

Украинско-американские учения начались в Одессе
Король и королева Бельгии приедут в Петербург на полуфинальный матч ЧМ

Король и королева Бельгии приедут в Петербург на полуфинальный матч ЧМ

 Тунис расплатился за «арабскую весну» радикализацией — эксперт

Тунис расплатился за «арабскую весну» радикализацией — эксперт
9:37   9 Июля 2018
Весь мир

Отравившаяся в Эймсбери женщина скончалась

Отравившаяся в Эймсбери женщина скончалась

Женщина, которая была отправлена нервно-паралитическим веществом в британском городе Эймсбери, умерла. Полиция возбудила дело об убийстве.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Скотланд-Ярд.

Установлена личность жертвы - это 44-летняя Дон Стерджесс из Даррингтона. Второй пострадавший, 45-летний мужчина, остается в критическом состоянии.

К расследованию приступили специалисты из контртеррористического управления полиции. Более ста следователей работают круглосуточно. Вероятно, расследование продлится несколько месяцев из-за сложности ситуации. 

Отравившаяся в Эймсбери женщина скончалась

Премьер Великобритании Тереза Мэй, узнав о смерти Стерджесс, заявила, что она «потрясена и шокирована». Политик выразила свои соболезнования семье и близким погибшей. 

По словам начальника полиции Уилтшира Кира Стармера, для жителей Солсбери и Эймсбери опасности нет. Низкая оценка риска постоянно пересматривается по мере поступления новых данных.

Накануне в Солсбери и Эймсбери приехал глава МВД Великобритании Саджид Джавид. Он подтвердил, что мужчина и женщина в Эймсбери были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Полиция пока не установила, есть ли связь между этими инцидентами. 

Он также заявил, что пока рано говорить о каких-либо мерах в отношении России.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#великобритания #общество #солсбери #новичок #эймсбери
Самое читаемое
Пенсионеры получат повышенные выплаты уже с 1 августа

Пенсионеры получат повышенные выплаты уже с 1 августа

 Пушков: Встреча Путина и Трампа назначена не для ультиматумов

Пушков: Встреча Путина и Трампа назначена не для ультиматумов

 Черчесов пообещал улучшить результат сборной России на ЧМ-2022

Черчесов пообещал улучшить результат сборной России на ЧМ-2022

 Около двух тысяч человек эвакуировали в Забайкальском крае из-за паводка

Около двух тысяч человек эвакуировали в Забайкальском крае из-за паводка