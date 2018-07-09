Абэ хочет отложить поездку в Европу и Африку из-за дождей в Японии — СМИ

Речь идет о визитах в Бельгию, Францию, Саудовскую Аравию и Египет, запланированных на 11-18 июля, уточнило общественное телевидение NHK.

Ливневые дожди обрушились на Японию из-за воздействия тайфуна «Прапирун», который в среду, 4 июля, превратился в область низкого давления. В результате оползней, вызванных осадками, погибло по меньшей мере 105 человек. Еще 56 числятся пропавшими без вести. Японские спасатели с утра понедельника проводят поисковые операции.

Премьер-министр Японии Синдзо Абе, намеревавшийся отправиться в поездку по странам Европы и Азии, рассматривает возможность отложить визиты. На какие именно даты глава планируется перенести турне, не сообщается.