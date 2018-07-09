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Минтруд РФ: Учителя и врачи продолжают работать после выхода на пенсию

Минтруд РФ: Учителя и врачи продолжают работать после выхода на пенсию

 Архангельские рыбаки получат квоты для добычи рыбы на новый 15-летний срок

Архангельские рыбаки получат квоты для добычи рыбы на новый 15-летний срок
Украина из-за нехватки средств впервые пропустит «Детское Евровидение»

Украина из-за нехватки средств впервые пропустит «Детское Евровидение»

 Украинско-американские учения начались в Одессе

Украинско-американские учения начались в Одессе
Король и королева Бельгии приедут в Петербург на полуфинальный матч ЧМ

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9:18   9 Июля 2018
Весь мир

Абэ хочет отложить поездку в Европу и Африку из-за дождей в Японии — СМИ

Абэ хочет отложить поездку в Европу и Африку из-за дождей в Японии — СМИ

Речь идет о визитах в Бельгию, Францию, Саудовскую Аравию и Египет, запланированных на 11-18 июля, уточнило общественное телевидение NHK.

Ливневые дожди обрушились на Японию из-за воздействия тайфуна «Прапирун», который в среду, 4 июля, превратился в область низкого давления. В результате оползней, вызванных осадками, погибло по меньшей мере 105 человек. Еще 56 числятся пропавшими без вести. Японские спасатели с утра понедельника проводят поисковые операции.

Премьер-министр Японии Синдзо Абе, намеревавшийся отправиться в поездку по странам Европы и Азии, рассматривает возможность отложить визиты. На какие именно даты глава планируется перенести турне, не сообщается.

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Автор: Юлия Халус
#происшествия #япония #политика #весь мир #абэ #дожди
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