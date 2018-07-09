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9:06   9 Июля 2018
Весь мир

Додон отправился в Турцию на инаугурацию Эрдогана

Додон отправился в Турцию на инаугурацию Эрдогана

В Турецкой республике молдавский лидер Игорь Додон находится с рабочим визитом. Политик написал об этом на странице в Facebook.

В стране проходит инаугурация Тайипа Эрдогана в связи с его переизбранием на пост президента страны. Додон прибыл по приглашению Анкары. Также присутствуют десятки делегацией вместе с лидерами и премьерами остальных стран.

Президент Молдавии отметил, что Кишинев и Анкару связывают «крепкие дружеские отношения». Турция поддерживает Молдавию более 20 лет. Благодаря Анкаре работают сотни социальных проектов во многих частях страны, в частности, в Гагаузской автономии.

Додон отправился в Турцию на инаугурацию Эрдогана

Додон подчеркнул, что программы реализованы посредством турецкого Агентства TIKA. Также организация проводит реконструкцию резиденции президента Молдавии, торжественное открытие которое состоится уже 27 августа. Эрдогана пригласили принять участие в торжественной церемонии.

По итогам окончательной проверки бюллетеней турецкий лидер набрал 52,59% голосов избирателей. Инаугурация пройдет 9 июля. После этого Анкара перейдет на президентскую систему управления, одобренную на референдуме в апреле 2017 года.

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Автор: Павел Никифоров
#турция #молдавия #эрдоган #политика #весь мир #додон
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