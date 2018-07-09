Додон отправился в Турцию на инаугурацию Эрдогана

В Турецкой республике молдавский лидер Игорь Додон находится с рабочим визитом. Политик написал об этом на странице в Facebook.

В стране проходит инаугурация Тайипа Эрдогана в связи с его переизбранием на пост президента страны. Додон прибыл по приглашению Анкары. Также присутствуют десятки делегацией вместе с лидерами и премьерами остальных стран.

Президент Молдавии отметил, что Кишинев и Анкару связывают «крепкие дружеские отношения». Турция поддерживает Молдавию более 20 лет. Благодаря Анкаре работают сотни социальных проектов во многих частях страны, в частности, в Гагаузской автономии.

Додон подчеркнул, что программы реализованы посредством турецкого Агентства TIKA. Также организация проводит реконструкцию резиденции президента Молдавии, торжественное открытие которое состоится уже 27 августа. Эрдогана пригласили принять участие в торжественной церемонии.

По итогам окончательной проверки бюллетеней турецкий лидер набрал 52,59% голосов избирателей. Инаугурация пройдет 9 июля. После этого Анкара перейдет на президентскую систему управления, одобренную на референдуме в апреле 2017 года.