Прибыль букмекеров на ЧМ-2018 составит 20 миллиардов рублей

Во время проведения в России чемпионата мира по футболу многие букмекеры расширили сеть приема ставок из-за большого количества желающих разбогатеть на прогнозах результатов матчей мундиаля.

В комитете Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи считают, что общий оборот ставок составит 300 миллиардов рублей.

Сами букмекеры на всем этом заработают не менее 20 миллиардов рублей. Соответственно, благодаря этому увеличиваются налоговые отчисления. Если оградить игровой бизнес от нелегального сектора, их может стать еще больше, пишет «Парламентская газета».

По словам главы Первой саморегулируемой организации букмекеров Олега Давыдова, недавно правительство приняло закон об удержании налога с участников пари. Согласно документу игрок должен уплатить 13 процентов с выигрышей до 15 тысяч рублей. Что касается сумм крупнее — налог платит букмекер. Насколько правдивы все эти прогнозы удастся узнать лишь в конце налогового периода — в декабре этого года.

Давыдов считает, что в 2018 году вырастут объемы целевых отчислений букмекерских контор на развитие спорта, поскольку их стало больше. Согласно закону, все официальные букмекеры, заключившие договоры с российскими спортивными федерациями, обязаны отчислять им каждый квартал пять процентов от прибыли или минимум 15 миллионов рублей. Эксперт прогнозирует рост до 180-190 миллионов рублей.

Уклонение от налогов и отчислений грозит штрафом в размере 30 миллионов рублей.

Что касается самих букмекеров, то каждый должен иметь лицензию, получить которую довольно сложно. Так, контора должна отвечать требованиям по финансовым обязательствам на 1,6 миллиарда рублей. Еще букмекер обязан вступить в саморегулируемую организацию, уплатив взнос не менее 30 миллионов рублей. Благодаря этим деньгам могут быть погашены обязательства по выигрышам игроков, в случае чего.

Налоги букмекер платит в любом случае. Для тех, кто принимает исключительно интерактивные ставки, налог составляет от 2,5 до трех миллионов рублей в месяц. Обычным конторам налог рассчитывается в зависимости от количества пунктов приема ставок. Ежемесячно они отчисляют 250 тысяч рублей за процессинговый центр, а также по 14 тысяч рублей за каждый пункт.

На долю нелегалов, которых в два раза больше, приходится основная часть доходов. Депутат Андрей Луговой считает, что ежегодный оборот азартных игр составляет 200 миллиардов рублей. И только 60 миллиардов из них приходится на легальный сектор.

Легальный игровой бизнес не развивается также из-за двойной идентификации, которую должен пройти игрок. Это долгая и дотошная процедура. Чтобы облегчить работу легалов, в Госдуме разработали законопроект, согласно которому дублирующая верификация исключается. Благодаря этому все деньги, которые тратятся на электронных тотализаторах, будут оставаться в России.