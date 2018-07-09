Хорватский футбольный союз призвал игроков воздержаться от неоднозначных заявлений

Защитник сборной Хорватии по футболу Домагой Вида после матча с российской командой выкрикнул: «Слава Украине». Хорватский футбольный союз (HNS) после инцидента призывает игроков воздержаться от заявлений с политическим подтекстом.

Однако критики хорватских СМИ Виде не удалось избежать. В материале портала Sportarena сказано, что Вида, как и второй участник скандала Огнен Вукоевич, довольно долго играли за украинские клубы. Если брать во внимание тот факт, что отношения между русскими и украинцами достаточно напряженные, действия футболиста можно расценивать как прямую провокацию.

На сайте dnevno.hr сказано, что Вида и Вукоевич «прошли по краю», а Index считает, что футболиста так критикуют «не из-за любви хорватов к россиянам, а из-за возможного наказания ФИФА».

После матча в четвертьфинале Вида и Вукоевич опубликовали видеозапись со словами «Слава Украине». В нем они говорят, что посвящают победу в игре Украине. После инцидента Вида заявил, что высказывания не имело политической подоплеки. Таким образом он благодарил украинцев за поддержку.

ФИФА вынесла спортсмену предупреждение.