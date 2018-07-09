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8:18   9 Июля 2018
Весь мир

Хорватский футбольный союз призвал игроков воздержаться от неоднозначных заявлений

Хорватский футбольный союз призвал игроков воздержаться от неоднозначных заявлений

Защитник сборной Хорватии по футболу Домагой Вида после матча с российской командой выкрикнул: «Слава Украине». Хорватский футбольный союз (HNS) после инцидента призывает игроков  воздержаться от заявлений с политическим подтекстом.

Однако критики хорватских СМИ Виде не удалось избежать. В материале портала Sportarena сказано, что Вида, как и второй участник скандала Огнен Вукоевич, довольно долго играли за украинские клубы. Если брать во внимание тот факт, что отношения между русскими и украинцами достаточно напряженные, действия футболиста можно расценивать как прямую провокацию.

На сайте dnevno.hr сказано, что Вида и Вукоевич «прошли по краю», а Index считает, что футболиста так критикуют «не из-за любви хорватов к россиянам, а из-за возможного наказания ФИФА». 

Хорватский футбольный союз призвал игроков воздержаться от неоднозначных заявлений

После матча в четвертьфинале Вида и Вукоевич опубликовали видеозапись со словами «Слава Украине». В нем они говорят, что посвящают победу в игре Украине. После инцидента Вида заявил, что высказывания не имело политической подоплеки. Таким образом он благодарил украинцев за поддержку.

ФИФА вынесла спортсмену предупреждение.

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Автор: Виктория Разумовская
#украина #футбол #чм-2018 #фифа #чм #хорватия #чм2018 #вида #сборная хорватии
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