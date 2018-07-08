Пушков: Встреча Путина и Трампа назначена не для ультиматумов

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова американского сенатора Линдси Грэма о том, что президенту США Дональду Трампу на встрече с лидером РФ Владимиром Путиным необходимо бросить вызов.

По мнению Алексея Пушкова, двусторонний российско-американский саммит на высшем уровне, который, по достигнутой договоренности, пройдет в Хельсинки 16 июля, был назначен не для того, чтобы выдвигать ультиматумы, а чтобы вернуться к диалогу.

Об этом Пушков, по своему обыкновению. Написал в своем микроблоге Twitter. В частности он отметил, что те, кто ждет от предстоящей встречи Путина и Трампа выдвижения ультиматумов, условий и требований, просто не понимают ее смысла.

«Для ультиматумов и требований встреча не нужна — она нужна для возвращения к диалогу и поиска возможных решений назревших проблем», - считает Пушков.

Напомним: ранее в Кремле заявили. Что на предстоящем саммите Путин и Трамп планируют обсудить ряд актуальных международных вопросов и темы двустороннего сотрудничества. В Белом доме при этом сообщили, что Трамп собирается обсуждать Украину и Сирию. При этом отвечая на вопрос журналистов готов ли он на встрече с Путиным признать полуостров Крым российским, президент США ответил: - «Посмотрим».