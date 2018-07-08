При нападении на бары в Мексике убиты не менее 15 человек

Как минимум 15 человек погибли в Мексике в результаты волны насилия, прокатившийся по питейным заведениям города Монтеррей в штате Нуэво-Леон в ночь на воскресенье.

Как сообщает прокуратура штата, минувшей ночью в городе Монтеррей были совершены нападения на шесть баров. В одном только заведении Rancho Viejo в результате атаки были убиты десять человек. В остальных заведениях погибли один-два посетителя, кроме того, десятки человек получили ранения.

Пари этом местный информационный портал Cronica сообщает, что все бары, на которые была совершена массированная атака, находятся под контролем представителей так называемого преступного картеля «Северо-восток», а нападение на них было совершено представителями враждебного ему картеля «Залив». Сообщается, что эти две банды ведут войну за право контролировать территорию для переброски наркотиков на американскую сторону.