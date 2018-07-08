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 СМИ: Судья в Бразилии отменил решение об освобождении экс-президента Лулы да Сильвы

СМИ: Судья в Бразилии отменил решение об освобождении экс-президента Лулы да Сильвы
21:48   8 Июля 2018
Весь мир

СМИ: Судья в Бразилии отменил решение об освобождении экс-президента Лулы да Сильвы

СМИ: Судья в Бразилии отменил решение об освобождении экс-президента Лулы да Сильвы

Судья бразильского Федерального регионального суда IV округа Жоау Жебран Нету принял решение отменить постановление своего коллеги судьи Рожериу Фаврету освободить из тюрьмы бывшего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву.

Об этом в воскресенье вечером сообщает телеканал Globo. Ранее этот же телеканал сообщил, что бразильский суд постановил выпустить из тюрьмы бывшего президента страны Лулу да Силву.

Как сообщается, судья Жоау Жебран Нету постановил, что если федеральная полиция начала предпринимать какие-либо действия по освобождению экс-президента из заключения, она должна их немедленно прекратить. При этом отмечается, что данный судья считает себя наделенным полномочиями отменять постановления других судей в отношении Лулы да Силвы, объясняя это тем, что именно он занимается в апелляционном суде Бразилии антикоррупционными процессами.

Повторное заседание федерального суда Бразилии по вопросу освобождения из тюрьмы экс-президента Лулы да Силвы назначили на август, когда у судей закончатся ежегодные июльские каникулы.

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Автор: Александр Люблинский
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