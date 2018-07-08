СМИ: Десять человек стали жертвами железнодорожной аварии в Турции

Пять вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов на северо-западе Турции, в результате чего погибли не менее 10 человек и 73 человека получили травмы различной степени тяжести.

Об этом в воскресенье сообщает местное издание Hürriyet, отмечая, что всего в потерпевшем крушение поезде находились 360 пассажиров.

К месту железнодорожной катастрофы направлен спасательный вертолет. Так же там работают медики и представители экстренных служб.

О причинах схода с рельсов вагонов пассажирского поезда информации к настоящему моменту не поступало.