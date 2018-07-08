При взрыве гранаты в жилом доме во Львове погиб мужчина

Во Львове в жилом доме в воскресенье взорвалась граната, в результате чего на месте до приезда медиков погиб мужчина, а находившаяся там же женщина получила ранения.

Об этом в воскресенье вечером сообщается на сайте мэрии Львова.

«Взрыв произошел в квартире на первом этаже в 16.41. В результате взрыва в квартире повреждены окна. Погиб человек 54 лет», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что пострадавшую 45-летнюю женщину доставили в больницу, где оказали ей скорую медицинскую помощь.

Кроме того, в сообщении говорится, что взрыв прогремел по адресу: улица Некрасова. Дом 57. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, которые отмечают, что после взрыв несущие конструкции здания не повреждены, ни дому, ни его жильцам угрозы нет.

Представители национальной полиции расследуют обстоятельства взрыва гранаты в жилом доме.