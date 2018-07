Трамп назвал тайских спасателей храбрыми и талантливыми людьми

Глава США заявил, что Вашингтон ведет тесную работу с тайским правительством по вопросу работы спасателей и эвакуации школьников из пещеры в Таиланде.

Американский президент написал в Twitter, что США будут всячески способствовать спасению детей из подземелья. Также от отметил работу тайских специалистов, которых назвал храбрыми и талантливыми.

The U.S. is working very closely with the Government of Thailand to help get all of the children out of the cave and to safety. Very brave and talented people!