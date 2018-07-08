Трамп назвал тайских спасателей храбрыми и талантливыми людьми
Глава США заявил, что Вашингтон ведет тесную работу с тайским правительством по вопросу работы спасателей и эвакуации школьников из пещеры в Таиланде.
Американский президент написал в Twitter, что США будут всячески способствовать спасению детей из подземелья. Также от отметил работу тайских специалистов, которых назвал храбрыми и талантливыми.
The U.S. is working very closely with the Government of Thailand to help get all of the children out of the cave and to safety. Very brave and talented people!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 июля 2018 г.
Напомним, в воскресенье, 8 июля, спасателям удалось вывести на поверхность четырех подростков. Для продолжения операции им потребуются порядка 10 часов, чтобы привести использованное за эти сутки оборудование в порядок. В операции участвуют около 90 драйверов, многие из них иностранные специалисты.