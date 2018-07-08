Мы в соц.сетях:
Писатель Валерий Ганичев скончался на 85-м году жизни

Писатель Валерий Ганичев скончался на 85-м году жизни

 Дебошира, снятого с рейса Москва – Екатеринбург привлекли к ответственности

Дебошира, снятого с рейса Москва – Екатеринбург привлекли к ответственности
При взрыве гранаты в жилом доме во Львове погиб мужчина

При взрыве гранаты в жилом доме во Львове погиб мужчина

 Ответ «агрессии» Кремля: Порошенко предложил Польше дружбу против «третьей стороны»

Ответ «агрессии» Кремля: Порошенко предложил Польше дружбу против «третьей стороны»
При нападении на бары в Мексике убиты не менее 15 человек

При нападении на бары в Мексике убиты не менее 15 человек

 СМИ: Судья в Бразилии отменил решение об освобождении экс-президента Лулы да Сильвы

СМИ: Судья в Бразилии отменил решение об освобождении экс-президента Лулы да Сильвы
Писатель Валерий Ганичев скончался на 85-м году жизни

Писатель Валерий Ганичев скончался на 85-м году жизни

 Дебошира, снятого с рейса Москва – Екатеринбург привлекли к ответственности

Дебошира, снятого с рейса Москва – Екатеринбург привлекли к ответственности
При взрыве гранаты в жилом доме во Львове погиб мужчина

При взрыве гранаты в жилом доме во Львове погиб мужчина

 Ответ «агрессии» Кремля: Порошенко предложил Польше дружбу против «третьей стороны»

Ответ «агрессии» Кремля: Порошенко предложил Польше дружбу против «третьей стороны»
При нападении на бары в Мексике убиты не менее 15 человек

При нападении на бары в Мексике убиты не менее 15 человек

 СМИ: Судья в Бразилии отменил решение об освобождении экс-президента Лулы да Сильвы

СМИ: Судья в Бразилии отменил решение об освобождении экс-президента Лулы да Сильвы
20:57   8 Июля 2018
Весь мир

Трамп назвал тайских спасателей храбрыми и талантливыми людьми

Трамп назвал тайских спасателей храбрыми и талантливыми людьми

Глава США заявил, что Вашингтон ведет тесную работу с тайским правительством по вопросу работы спасателей и эвакуации школьников из пещеры в Таиланде.

Американский президент написал в Twitter, что США будут всячески способствовать спасению детей из подземелья. Также от отметил работу тайских специалистов, которых назвал храбрыми и талантливыми.

Напомним, в воскресенье, 8 июля, спасателям удалось вывести на поверхность четырех подростков. Для продолжения операции им потребуются порядка 10 часов, чтобы привести использованное за эти сутки оборудование в порядок. В операции участвуют около 90 драйверов, многие из них иностранные специалисты.  

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Екатерина Розина
#дети #сша #спасатели #школьники #чп #трамп #весь мир #таиланд #пещера #драйверы
Самое читаемое
Пенсионеры получат повышенные выплаты уже с 1 августа

Пенсионеры получат повышенные выплаты уже с 1 августа

 Россия-Хорватия: футболисты бились до конца и для нас они останутся победителями

Россия-Хорватия: футболисты бились до конца и для нас они останутся победителями

 СМИ: FIFA может дисквалифицировать хорватского защитника за слова «Слава Украине»

СМИ: FIFA может дисквалифицировать хорватского защитника за слова «Слава Украине»

 Около двух тысяч человек эвакуировали в Забайкальском крае из-за паводка

Около двух тысяч человек эвакуировали в Забайкальском крае из-за паводка