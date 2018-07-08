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20:57   8 Июля 2018
Весь мир

Американский сенатор призвал Трампа бросить Путину вызов

Американский сенатор призвал Трампа бросить Путину вызов

Президент США Дональд Трамп во время предстоящей встречи с российским лидером Владимиром Путиным должен «бросить ему вызов».

Об этом в воскресенье, выступая в эфире телеканала Fox News, заявил сенатор США Линдси Грэм. При этом он пояснил, что Трамп не должен позволить президенту России «отрицать очевидное»:

«Когда Путин начинает отрицать причастность к нашим выборам в 2016 году — отрицайте это, бросьте ему вызов», - посоветовал Грэм президенту США.

При этом он добавил, что русские якобы «все еще пытаются» сорвать так называемые промежуточные американские выборы, которые пройдут в ноябре 2018 года. Ранее Грэм обвинил Россию в том, что в ней по-прежнему живет «советское зло».

Американский сенатор призвал Трампа бросить Путину вызов

Напомним: после того, как на президентских выборах 2016 года в США республиканец миллиардер Дональд Трамп победил демократку Хиллари Клинтон, Демократическая партия США объяснила проигрыш своего кандидата «российским вмешательством» в избирательную компанию. Несмотря на то, что за прошедшие 1,5 года никаких доказательств этому не было найдено, и на то, что Москва категорически отвергает подобные обвинения, в США продолжается расследование якобы имевшего место вмешательства. Для этого в США была создана специальная комиссия, которую возглавляет спецпрокурор Роберт Мюллер.

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Автор: Александр Люблинский
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