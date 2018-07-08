Ответ «агрессии» Кремля: Порошенко предложил Польше дружбу против «третьей стороны»

Глава Украины Петр Порошенко готов на дружбу с Польшей, чтобы не допустить победы «третьей стороны», которой по его мнению выступает Россия.

Во время рабочей поездки в Польшу украинский президент заявил, что между Киевом и Варшавой должны быть дружественные отношения, «чтобы не победила третья сторона, которая только этого и ждет», передает местное информагентство УНИАН.

Изначально Порошенко не назвал, какую именно страну он называет «третьей стороной», однако позже президент исправил эту «оплошность» и опубликовал пост на Facebook. Он написал, что взаимовыгодное партнерство Украины с Польшей - это «лучший ответ агрессивной политике Кремля»

Украинский лидер не первый раз пытается настроить Польшу против РФ, например, ранее он призывал Варшаву избегать упоминаний об исторических конфликтах, которые «выгодны для Москвы».

Напомним, накануне Порошенко предложил польскому правительству пересмотреть взгляды на исторические отношения между странами, обратившись к «христианскому взаимному прощению».