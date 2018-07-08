Микроавтобус с туристами из России попал в ДТП на юго-западе Турции

Шестеро российских туристов пострадали в автомобильной аварии в Турции, когда перевозивший их микроавтобус столкнулся с трактором.

Об этом в воскресенье сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя российского генерального консульства в Анталье. При этом уточняется, что все пострадавшие россияне были травмированы легко и получили в местном госпитале необходимую медицинскую помощь.

«Правоохранительные органы подтвердили нам, что автобус туроператора «Анекс-тур» попал в аварию в 05.00, которое совпадает с московским», - говорится в сообщении.

По словам российского дипломата, после того, как россиянам оказали первую помощь, их доставили в аэропорт, где в ожидании их прибытия специально задержали рейс в РФ. В итоге, все пострадавшие в ДТП граждане России смогли благополучно вылететь на родину.

В то же время турецкий телеканал CNN Turk сообщает, что микроавтобус, который вез граждан РФ из курортного Мармариса в аэропорт Даламан, попал в ДТП с участием трактора на автодороге Мугла – Фетхие.