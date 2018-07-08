Мы в соц.сетях:
Писатель Валерий Ганичев скончался на 85-м году жизни

Писатель Валерий Ганичев скончался на 85-м году жизни

 Дебошира, снятого с рейса Москва – Екатеринбург привлекли к ответственности

Дебошира, снятого с рейса Москва – Екатеринбург привлекли к ответственности
При взрыве гранаты в жилом доме во Львове погиб мужчина

При взрыве гранаты в жилом доме во Львове погиб мужчина

 Ответ «агрессии» Кремля: Порошенко предложил Польше дружбу против «третьей стороны»

Ответ «агрессии» Кремля: Порошенко предложил Польше дружбу против «третьей стороны»
При нападении на бары в Мексике убиты не менее 15 человек

При нападении на бары в Мексике убиты не менее 15 человек

 СМИ: Судья в Бразилии отменил решение об освобождении экс-президента Лулы да Сильвы

СМИ: Судья в Бразилии отменил решение об освобождении экс-президента Лулы да Сильвы
Писатель Валерий Ганичев скончался на 85-м году жизни

Писатель Валерий Ганичев скончался на 85-м году жизни

 Дебошира, снятого с рейса Москва – Екатеринбург привлекли к ответственности

Дебошира, снятого с рейса Москва – Екатеринбург привлекли к ответственности
При взрыве гранаты в жилом доме во Львове погиб мужчина

При взрыве гранаты в жилом доме во Львове погиб мужчина

 Ответ «агрессии» Кремля: Порошенко предложил Польше дружбу против «третьей стороны»

Ответ «агрессии» Кремля: Порошенко предложил Польше дружбу против «третьей стороны»
При нападении на бары в Мексике убиты не менее 15 человек

При нападении на бары в Мексике убиты не менее 15 человек

 СМИ: Судья в Бразилии отменил решение об освобождении экс-президента Лулы да Сильвы

СМИ: Судья в Бразилии отменил решение об освобождении экс-президента Лулы да Сильвы
20:37   8 Июля 2018
Весь мир

Микроавтобус с туристами из России попал в ДТП на юго-западе Турции

Микроавтобус с туристами из России попал в ДТП на юго-западе Турции

Шестеро российских туристов пострадали в автомобильной аварии в Турции, когда перевозивший их микроавтобус столкнулся с трактором.

Об этом в воскресенье сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя российского генерального консульства в Анталье. При этом уточняется, что все пострадавшие россияне были травмированы легко и получили в местном госпитале необходимую медицинскую помощь.

«Правоохранительные органы подтвердили нам, что автобус туроператора «Анекс-тур» попал в аварию в 05.00, которое совпадает с московским», - говорится в сообщении.

По словам российского дипломата, после того, как россиянам оказали первую помощь, их доставили в аэропорт, где в ожидании их прибытия специально задержали рейс в РФ. В итоге, все пострадавшие в ДТП граждане России смогли благополучно вылететь на родину.

В то же время турецкий телеканал CNN Turk сообщает, что микроавтобус, который вез граждан РФ из курортного Мармариса в аэропорт Даламан, попал в ДТП с участием трактора на автодороге Мугла – Фетхие.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#авария #дтп #турция #происшествия #чп #россияне #общество #весь мир #микроавтобус #трактор #мармарис #шестеро пострадавших
Самое читаемое
Пенсионеры получат повышенные выплаты уже с 1 августа

Пенсионеры получат повышенные выплаты уже с 1 августа

 Россия-Хорватия: футболисты бились до конца и для нас они останутся победителями

Россия-Хорватия: футболисты бились до конца и для нас они останутся победителями

 СМИ: FIFA может дисквалифицировать хорватского защитника за слова «Слава Украине»

СМИ: FIFA может дисквалифицировать хорватского защитника за слова «Слава Украине»

 Около двух тысяч человек эвакуировали в Забайкальском крае из-за паводка

Около двух тысяч человек эвакуировали в Забайкальском крае из-за паводка