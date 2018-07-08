Писатель Валерий Ганичев скончался на 85-м году жизни

Российский писатель и журналист, бывший глава Союза писателей Валерий Ганичев умер в воскресенье 8 июля в возрасте 84 лет.

Об этом на своем сайте сообщает Союз писателей России, выражая при этом глубокие соболезнования семье и близким усопшего.

«Сегодня на 85-м году жизни умер Валерий Николаевич Ганичев. Выражаем глубокое соболезнование родным и близким Валерия Николаевича», - говорится в сообщении.

Информации о том, где и когда пройдет прощание с писателем пока нет. В секретариате Союза писателей отметили, что об этом будет сообщено отденльно.

Самые известные романы Ганичева «Росс непобедимый», «Адмирал Ушаков». С 1978 по 1980 годы он являлся главным редактором «Комсомольской правды», с 1981 по 2001 возглавлял редакцию «Роман-газеты», а с 1998 года еще и «Роман-журнала. XXI век». В Союзе писателей России Ганичев председательствовал с 1994 года по 2018.