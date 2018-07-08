США пока не планируют размещать в Польше войска на постоянной основе

По словам представителя США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон, Вашингтон пока не планирует принимать предложение польского правительства о размещении американских ВС на постоянной основе.

Напомним, Польша выступила инициатором размещения американских войск на собственной территории и предложила финансировать порядка 1,5-2 миллиардов долларов для проведения операции переноса бронетанковой дивизии США.

Тем не менее, в Белом доме не занимаются решением этого вопроса, уточнила Хатчисон. Она заверила, что США открыты для любых предложений и их внимательно рассматривают, однако в настоящий момент США не готовы к переносу ВС.

В эфире Fox News она добавила, что конгресс США заинтересован в результатах расчета размещения американских сил на новой местности , однако не именно в Польше.

Напомним, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков предупредил польские власти, что в случае размещения военной базы США Москва будет вынуждена принять контрдействия. При этом политик подчеркнул, что подобные вопросы являются суверенным решением Варшавы.