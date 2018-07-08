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Писатель Валерий Ганичев скончался на 85-м году жизни

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 Дебошира, снятого с рейса Москва – Екатеринбург привлекли к ответственности

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При взрыве гранаты в жилом доме во Львове погиб мужчина

При взрыве гранаты в жилом доме во Львове погиб мужчина

 Ответ «агрессии» Кремля: Порошенко предложил Польше дружбу против «третьей стороны»

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20:09   8 Июля 2018
Весь мир

США: Россия стремится дестабилизировать НАТО

США: Россия стремится дестабилизировать НАТО

Официальный представитель США в НАТО Кэй Бэйли Хатчисон обвинила Россию в том, что та якобы желает дестабилизировать Североатлантический альянс.

Также она отметила, что Россия стремиться «переманить» американских союзников по альянсу, в том числе Турцию, на свою сторону. Слова Хатчисон в воскресенье приводит телеканал Fox News.

«Они пытаются развернуть многих наших союзников. Они хотят дестабилизировать сильнейший в мировой истории оборонный союз, каким является НАТО», - подчеркнула она.

Напомним: ранее Хатчисон  рассказала журналистам, что в ходе предстоящего саммита НАТО, который назначен на 11-12 июля, страны-члены альянса будут обсуждать «сдерживание России».

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Автор: Александр Люблинский
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