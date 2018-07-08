США: Россия стремится дестабилизировать НАТО

Официальный представитель США в НАТО Кэй Бэйли Хатчисон обвинила Россию в том, что та якобы желает дестабилизировать Североатлантический альянс.

Также она отметила, что Россия стремиться «переманить» американских союзников по альянсу, в том числе Турцию, на свою сторону. Слова Хатчисон в воскресенье приводит телеканал Fox News.

«Они пытаются развернуть многих наших союзников. Они хотят дестабилизировать сильнейший в мировой истории оборонный союз, каким является НАТО», - подчеркнула она.

Напомним: ранее Хатчисон рассказала журналистам, что в ходе предстоящего саммита НАТО, который назначен на 11-12 июля, страны-члены альянса будут обсуждать «сдерживание России».