США: Россия стремится дестабилизировать НАТО
Официальный представитель США в НАТО Кэй Бэйли Хатчисон обвинила Россию в том, что та якобы желает дестабилизировать Североатлантический альянс.
Также она отметила, что Россия стремиться «переманить» американских союзников по альянсу, в том числе Турцию, на свою сторону. Слова Хатчисон в воскресенье приводит телеканал Fox News.
«Они пытаются развернуть многих наших союзников. Они хотят дестабилизировать сильнейший в мировой истории оборонный союз, каким является НАТО», - подчеркнула она.
Напомним: ранее Хатчисон рассказала журналистам, что в ходе предстоящего саммита НАТО, который назначен на 11-12 июля, страны-члены альянса будут обсуждать «сдерживание России».