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При взрыве гранаты в жилом доме во Львове погиб мужчина

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19:50   8 Июля 2018
Политика

Украина придумала «суперход», чтобы поскорее вступить в НАТО.

Украина придумала «суперход», чтобы поскорее вступить в НАТО.

Украине «не светит» вступление в НАТО до тех пор, пока военный конфликт в Донбассе не разрешен, и для исправления этой ситуации стране нужен некий «суперход».

Об этом в воскресенье заявил украинский военный эксперт Валентина Бадрака, его слова приводит издание «Апостроф».

По словам Бодрака, таким «суперходом» для Украины могло бы стать очень сильное сближение с Западом. Сближение настолько сильное, чтобы США разместили на украинской территории свою базу ПРО и несколько дивизионов Patriot, а также установили на украинской границе «заслон» из нескольких подразделений Североатлантического военного блока. Эксперт отметил, что такой «суперход» позволил бы Украине в кратчайшие сроки стать членом альянса.

«Но решится ли на него Запад, трудно сказать», - отметил при этом Бадрак.

Также он пояснил, что на данный момент Украина для Соединенных Штатов Америки остается немного забытой, заброшенной – такой страной третьего мира, а если бы она смогла добиться членства в НАТО, это сделало бы ее более защищенной, чем даже прибалтийские страны

Напомним: ранее украинский президент Петр Порошенко подписал закон, отражающий стремление государства вступить в НАТО – закон «О национальной безопасности».

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Автор: Александр Люблинский
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