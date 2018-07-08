Это не война, а этническая чистка: Глава Польши посвятил выступление на Украине Волынской резне

Президент Польши Анджей Дуда прибыл на Украину, чтобы выступить на 75-й годовщине со дня Волынской трагедии, когда произошло массовое уничтожение польского гражданского населения и, в меньше степени, других национальностей.

Дуда подчеркнул, что Волынскую резню нельзя приравнивать к войне, поскольку это событие таковым не является.

«Это не была война — это была чистка этническая», — передает его слова информагенство УНИАН.

По его словам, для поляков эта дата навсегда останется печальным напоминанием о страшных событиях, когда свыше сотни тысяч мирных граждан были замучены и убиты на территории Волыни.

Он подчеркнул, что геноцид польских семей было необходимо Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России — прим.ред.) для освобождения территорий от польского присутствия.

Также Дуда отметил, что украинские потери во время трагедии были значительно меньше: «всего пять тысяч».

В заключение Дуда призвал официальный Киев и Институт нацпамяти проявить уважение к семьям погибших и дать им возможность навестить могилы и привести в порядок кладбища убитых поляков.

Историческое сообщество Польши называет Волынскую резню 1943 года геноцидом и этнической чисткой, тогда как украинские историки считают трагедию последствием противостояния между Украинской повстанческой и польской Крайовой армиями. Во время страшных событий поляки потеряли от 100 тысяч до 130 тысяч человек. В свою очередь Киев заявляет, что погибло порядка 10-20 тысяч украинцев.

Накануне глава Украины Петр Порошенко призвал польские власти к пересмотру отношений между странами. Он предложил объединить исторический ресурс для «поиска правды» в конфликте времен Второй мировой войны. Он считает необходимым обращение к «христианскому взаимному прощению».