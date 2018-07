Глава британского МВД посетил город Эймсбери

Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид нанес визит в город Эймсбери, глее ранее неизвестным веществом были отравлены два человека, где встретился с сотрудниками полиции, расследующими данное дело.

Также в полиции графства Уилтшир сообщили, что министр встретился с местными жителями и обсудил с ними инцидент с отравлением.

Напомним: ранее британский Минздрав высказал предположение, что двое британских граждан были отравлены тем же веществом, каким в марте текущего года были отравлены Сергей и Юлия Скрипали. При этом местным жителям настоятельно рекомендовали не поднимать с земли окурки и «потенциально опасные предметы», такие как шприцы и иглы. Сктлоенд-Ярд со своей стороны заявил, что расследование нового эпизода с отравлением может растянуться на несколько месяцев.

Home Secretary @sajidjavid spent this morning in Salisbury and Amesbury. He met with first responders from the police, @DWFireRescue, @swasFT, and @SalisburyNHS, as well as visiting the cordons in Amesbury and speaking with some of the residents affected by the major incident. pic.twitter.com/jIQRemxNf2