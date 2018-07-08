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19:26   8 Июля 2018
Весь мир

Глава британского МВД посетил город Эймсбери

Глава британского МВД посетил город Эймсбери

Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид нанес визит в город Эймсбери, глее ранее неизвестным веществом были отравлены два человека, где встретился с сотрудниками полиции, расследующими данное дело.

Также в полиции графства Уилтшир сообщили, что министр встретился с местными жителями и обсудил с ними инцидент с отравлением.

Напомним: ранее британский Минздрав высказал предположение, что двое британских граждан были отравлены тем же веществом, каким в марте текущего года были отравлены Сергей и Юлия Скрипали. При этом местным жителям настоятельно рекомендовали не поднимать с земли окурки и «потенциально опасные предметы», такие как шприцы и иглы. Сктлоенд-Ярд со своей стороны заявил, что расследование нового эпизода с отравлением может растянуться на несколько месяцев.

 

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Автор: Александр Люблинский
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