Дебошира, снятого с рейса Москва – Екатеринбург привлекли к ответственности

Полицейские в Екатеринбурге привлекли к ответственности пассажира авиарейса из Москвы, который на борту самолета устроил дебош.

Об этом в воскресенье сообщают российские СМИ, ссылаясь на заявление официального представителя МВД РФ Ирины Волк.

В частности, сообщается, что ранее 8 июля экипаж пассажирского самолета, совершавшего рейс из московского аэропорта Домодедово, сообщил, что к моменту его прибытия в екатеринбургский аэропорт «Кольцово» потребуется наряд полиции. Отмечалось, что на борту самолета, находится дебошир.

Сотрудники транспортной полиции прибыли к трапу самолета в аэропорту «Кольцово» и вывели из самолета одного из пассажиров эконом-класса, который во время полета устроил скандал с использованием нецензурной брани.