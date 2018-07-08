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19:09   8 Июля 2018
Россия

Дебошира, снятого с рейса Москва – Екатеринбург привлекли к ответственности

Дебошира, снятого с рейса Москва – Екатеринбург привлекли к ответственности

Полицейские в Екатеринбурге привлекли к ответственности пассажира авиарейса из Москвы, который на борту самолета устроил дебош.

Об этом в воскресенье сообщают российские СМИ, ссылаясь на заявление официального представителя МВД РФ Ирины Волк.

В частности, сообщается, что ранее 8 июля экипаж пассажирского самолета, совершавшего рейс из московского аэропорта Домодедово, сообщил, что к моменту его прибытия в екатеринбургский аэропорт «Кольцово» потребуется наряд полиции. Отмечалось, что на борту самолета, находится дебошир.

Сотрудники транспортной полиции прибыли к трапу самолета в аэропорту «Кольцово» и вывели из самолета одного из пассажиров эконом-класса, который во время полета устроил скандал с использованием нецензурной брани.

«Нарушитель привлечен к административной ответственности по статье (…) «мелкое хулиганство», - отметила Ирина Волк.

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Автор: Александр Люблинский
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