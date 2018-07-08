Афганские силовики ликвидировали свыше 120 боевиков за сутки

Речь идет о радикалах террористического движения «Талибан» (группировка запрещена на территории РФ) и боевиках ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ).

Силовики провели серию операций, направленных на зачистку от террористов, сообщили в Минобороны Афганистана.

В разных частях страны успешно проведены девять прицельных авиаударов, а также 89 спецопераций. Суммарно силовики уничтожили более 120 радикалов и террористов, входивших в запретные организации, около 70 ранены и арестованы семь главарей террористических банд.

Помимо этого военным удалось обнаружить склады боеприпасов, уничтожить транспорт и оружие террористов.