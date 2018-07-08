Семь человек пострадали в Вологде в ДТП с участием скорой помощи

В Вологде в воскресенье 8 июля произошло столкновение кареты скорой помощи с легковым автомобилем, в результате которого пострадали семь человек, в том числе ребенок.

Об этом сообщает РИА Новости, приводя данные собственного источника в региональных экстренных службах. Отмечается, что пострадавший ребенок – мальчик четырех лет – являлся пациентом скорой помощи, которого везли в больницу, после другого несчастного случая.

«На улице Козленской столкнулись реанимобиль и легковушка. Пострадали семь человек, в том числе пациент скорой помощи — ребенок в возрасте четырех лет», - говорится в сообщении.

Очевидцы сообщают, что удар был такой силы, что медицинский автомобиль перевернулся. Находившийся в нем в этот момент ребенок был повторно госпитализирован в тяжелом состоянии. О состоянии еще шести пострадавших подробностей не приводится. Обстоятельства аварии в настоящее время уточняются.