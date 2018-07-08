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 Спасатели продолжат эвакуацию детей из пещеры после замены баллонов со сжатым воздухом

Спасатели продолжат эвакуацию детей из пещеры после замены баллонов со сжатым воздухом
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 Спасатели продолжат эвакуацию детей из пещеры после замены баллонов со сжатым воздухом

Спасатели продолжат эвакуацию детей из пещеры после замены баллонов со сжатым воздухом
18:36   8 Июля 2018
Весь мир

Спасатели продолжат эвакуацию детей из пещеры после замены баллонов со сжатым воздухом

Спасатели продолжат эвакуацию детей из пещеры после замены баллонов со сжатым воздухом

Тайские спасатели сообщили, что операция по спасению детей из пещеры в Таиланде продолжится после замены оборудования, которые аквалангисты израсходовали за эти сутки.

Спасатели продолжат эвакуацию детей из пещеры после замены баллонов со сжатым воздухом

Наполнение баллонов сжатым воздухом займет некоторое время, спасателям понадобится от 10 до 20 часов на подготовку к новому погружению в пещеру, сообщил руководитель операции Наронгсак Осоттханакон.

Спасатели продолжат эвакуацию детей из пещеры после замены баллонов со сжатым воздухом

Баллоны необходимы для того, чтобы без ущерба здоровья детей вытащить их на поверхность. Спасатели размещают оборудование на пути, по которому дети будут выбираться из подземелья, объяснил он.

Спасатели продолжат эвакуацию детей из пещеры после замены баллонов со сжатым воздухом

Также Наронгсак сообщил, что четыре подростка уже в безопасности, спасателям удалось их вызволить из заточения. Детей сразу же осмотрели врачи, после чего их отправили на более детальный осмотр в местную больницу, которая находится в городе Чианграй.

Аквалангисты вынуждены погружаться по крайне узким подходам к пещере, для этого на некоторых участках им приходится пробираться, сняв оборудование. В операции участвуют 90 профессиональных дайверов, около 50 из них иностранные специалисты. 

За сопровождение детей отвечают 15 дайверов, из них 10 - зарубежные профи. Остальные занимаются организацией эвакуации.

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Автор: Екатерина Розина
#дети #спасатели #видео #школьники #чп #эвакуация #общество #весь мир #таиланд #дайверы #пещера
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