Спасатели продолжат эвакуацию детей из пещеры после замены баллонов со сжатым воздухом

Тайские спасатели сообщили, что операция по спасению детей из пещеры в Таиланде продолжится после замены оборудования, которые аквалангисты израсходовали за эти сутки.

Наполнение баллонов сжатым воздухом займет некоторое время, спасателям понадобится от 10 до 20 часов на подготовку к новому погружению в пещеру, сообщил руководитель операции Наронгсак Осоттханакон.

Баллоны необходимы для того, чтобы без ущерба здоровья детей вытащить их на поверхность. Спасатели размещают оборудование на пути, по которому дети будут выбираться из подземелья, объяснил он.

Также Наронгсак сообщил, что четыре подростка уже в безопасности, спасателям удалось их вызволить из заточения. Детей сразу же осмотрели врачи, после чего их отправили на более детальный осмотр в местную больницу, которая находится в городе Чианграй.

Ambulances are leaving the cave site where four Thai boys have been rescued #ThaiCaveRescue pic.twitter.com/BS4C8Kq76B

Аквалангисты вынуждены погружаться по крайне узким подходам к пещере, для этого на некоторых участках им приходится пробираться, сняв оборудование. В операции участвуют 90 профессиональных дайверов, около 50 из них иностранные специалисты.

Tight areas of #ThailandCaveRescue requires scuba divers to take off equipment This takes extra time & experience Many of the boys don;t know how to swim &also weak (lack of moving &food) Rainy predicted soon, cave will fill#CaveRescue #ThaiCaveRescue #Geology #EarthScience pic.twitter.com/mJBoGr0jPX