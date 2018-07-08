Черчесов пообещал улучшить результат сборной России на ЧМ-2022

Главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов пообещал, что на следующем чемпионате мира по футболу, который пройдет в 2022 году в Катаре, его подопечные добьются лучшего результата, чем на домашнем мундиале.

Об этом тренер заявил, выступая перед болельщиками в фан-зоне FIFA на Воробьевых горах.

Напомним: накануне 7 июля российская сборная завершила свое выступление на ЧМ-2018, проиграв сборной Хорватии в четвертьфинальном матче. Напряженный матч по итогам основного и добавленного времени закончился ничейным результатом 2:2, и победитель был определен в послематчевой серии пенальти, в которой Хорватия обыграла Россию со счетом 4:3.

«Мы хотели еще дальше пройти, но, к сожалению, сегодня нам это не удалось. Через четыре года в Катаре мы это сделаем лучше. Но без вас там будет сложно, поэтому все туда», - заявил Черчесов болельщикам.

Болельщики же встретили футболистов российской сборной, как героев. Десятки тысяч человек на Воробьевых горах устроили российской команде овации и скандировали «Молодцы!». Ранее президент РФ Владимиру Путин заявил, что российская команда насмерть билась с хорватами за выход в полуфинал турнира, и поблагодарил футболистов за красивую игру.