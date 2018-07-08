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17:55   8 Июля 2018
ЧП

Около двух тысяч человек эвакуировали в Забайкальском крае из-за паводка

Около двух тысяч человек эвакуировали в Забайкальском крае из-за паводка

В результате выхода из берегов реки Кия в Шилкинском районе Забайкальского края в зоне затопления оказались 560 домов, из которых спасатели эвакуируют порядка двух тысяч жителей.

Об этом в воскресенье сообщает РИА новости, приводя данные главы города Шилка Сергея Сиволапа.

«На сегодня в зоне затопления 560 домов, это около двух тысяч жителей. Налажены эвакопункты, люди размещены в детсадах, общежитиях», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что большую помощь пострадавшим оказывают местные коммерсанты, которые организовали снабжение продуктами питания. Также сообщается, что в результате наводнения в Забайкалье уже разрушены четыре автомобильных моста и один железнодорожный мост. Еще одни мост, как отмечается, под вопросом, так как вода уже идет поверх него, и нет возможности оценить степень его разрушения.

По словам Сиволапа, наводнение вызвали ливневые дожди, которые продолжались в регионе на протяжении нескольких дней, в результате в воскресенье днем, около 13.00 был зафиксирован подъем воды. Выкопанные обводные каналы и обкапывание мостов ситуацию не спасли и разлившаяся река Кия затопила всю долину.

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Автор: Александр Люблинский
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