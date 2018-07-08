Пенсионеры получат повышенные выплаты уже с 1 августа

Пенсионный фонд России сообщает о дополнительных льготах для работающих пенсионеров.

Достигшие пенсионного возраста сотрудники с 1 августа начнут получать повышенные выплаты, сообщает пресс-служба ведомства. Подведены итоги подсчета пенсионных баллов за прошлый год, на основе этих данных пенсионеры получат прибавку.

При этом, процесс увеличения пенсии будет проходить автоматически, присутствие пенсионеров для получения допсредств не требуется. При пересчете учитываются не более трех баллов. Один балл страховой пенсии равен 81 рублю 49 копейкам.

Норма о выплатах работающим пенсионерам появилась в 2016 году, с этого времени на размер госвыплаты влияет дата выхода на пенсию. Также законом предусмотрено, что пенсионеры, которые продолжают работать, получают пенсии без учета индексации.