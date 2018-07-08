Действия красноречивее слов: Солтенберг опроверг слухи о намерении Трампа упразднить НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что финансовая поддержка Трампа свидетельствует о том, что, невзирая на некоторые противоречия, глава США все же поддерживает альянс.

На вопрос журналиста Bild am Sonntag о том, действительно ли Трамп намерен упразднить НАТО, Столтенберг ответил отрицательно.

Он опроверг подобные слухи и объяснил, почему американский лидер не пойдет против организации. По его словам, с прихода Трампа к власти финансирование американского военного присутствия в Европе увеличилось на 40 процентов. Цифры говорят сами за себя, отметил он.

Столтенберг рассказал, что глава США неоднократно говорил о том, что поддерживает Североатлантический альянс.

«Действия красноречивее слов», — объяснил он и добавил, что политика Трампа направлена на поддержку альянса.

При этом, безусловно, есть моменты, которые Трамп критикует.

Однако американские инвестиции в военные учения и технологии растут с каждым днем, а глава США постоянно призывает партнеров к увеличению расходов на оборону до 2 процентов от ВВП, согласно бухарестским договоренностям, заключил генсек НАТО.