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17:38   8 Июля 2018
Весь мир

Действия красноречивее слов: Солтенберг опроверг слухи о намерении Трампа упразднить НАТО

Действия красноречивее слов: Солтенберг опроверг слухи о намерении Трампа упразднить НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что финансовая поддержка Трампа свидетельствует о том, что, невзирая на некоторые противоречия, глава США все же поддерживает альянс.

На вопрос журналиста Bild am Sonntag о том, действительно ли Трамп намерен упразднить НАТО, Столтенберг ответил отрицательно.

Он опроверг подобные слухи и объяснил, почему американский лидер не пойдет против организации. По его словам, с прихода Трампа к власти финансирование американского военного присутствия в Европе увеличилось на 40 процентов. Цифры говорят сами за себя, отметил он.

Столтенберг рассказал, что глава США неоднократно говорил о том, что поддерживает Североатлантический альянс.

«Действия красноречивее слов», — объяснил он и добавил, что политика Трампа направлена на поддержку альянса.

При этом, безусловно, есть моменты, которые Трамп критикует.

Однако американские инвестиции в военные учения и технологии растут с каждым днем, а глава США постоянно призывает партнеров к увеличению расходов на оборону до 2 процентов от ВВП, согласно бухарестским договоренностям, заключил генсек НАТО.

 

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Автор: Екатерина Розина
#сша #нато #политика #трамп #столтенберг #общество #весь мир
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