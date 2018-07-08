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 Спасатели продолжат эвакуацию детей из пещеры после замены баллонов со сжатым воздухом

Спасатели продолжат эвакуацию детей из пещеры после замены баллонов со сжатым воздухом
17:38   8 Июля 2018
Весь мир

Трамп: США и Таиланд сотрудничают в операции по спасению детей из пещеры

Трамп: США и Таиланд сотрудничают в операции по спасению детей из пещеры

Американский президент  Дональд Трамп рассказал о тесном сотрудничестве Вашингтона и Бангкока в операции по спасению школьников из затопленной пещеры Кхао Луанг в Таиланде.

Трамп, по своему обыкновению, написал об этом на своей странице в сети микроблогов Twitter.

«США очень тесно сотрудничают с правительством Таиланда, чтобы помочь всем детям безопасно выбраться из пещеры. Очень смелые и талантливые люди!», - говорится в опубликованном сообщении американского лидера.

Ранее местные СИМ сообщили, что из пещеры спасатели вывели уже шестерых – самых ослабленных детей. Спасенных детей осматривают во временном госпитале, развернутом у входа в пещеру, после чего каретами скорой помощи и медицинским вертолетом доставляют в больницу города Чианграй, которой находится на расстоянии 60 километров от затопленной пещеры. Там, как сообщается, созданы все условия для реабилитации истощенных детей, которые из-за внезапных сильных ливней, затопивших все выходы из пещеры, провели в ней две недели.

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Автор: Александр Люблинский
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