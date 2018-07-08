Российскую сборную в Москве овациями и крикам «Молодцы!» встретили десятки тысяч фанатов

Футболисты российской сборной прибыли на встречу с фанатами в Москве в футболках с надписями «Играем для вас». Болельщики встречали их, скандируя «Молодцы!» и хлопая в ладоши.

Встреча футболистов с восторженными фанатами проходит в воскресенье 8 июля в главной московской в фан-зоне на Воробьевых горах. В момент проявления футболистов на большом экране фан-зоны показали самые яркие моменты прошедших с участием российской команды матчей домашнего чемпионата мира по футболу.

Напомним: накануне в субботу 7 июля сборные команды России и Хорватии встретились на стадионе «Фишт» в Сочи в четвертьфинальном матче мундиаля. В напряженной игре, силы команд оказались равными, основное и добавочное время матча закончилось ничейным счетом 2:2. Победителя определила серия послематчевых пенальти, в которой победу со счетом 4:3 одержали хорваты. Президент России Владимир Путин назвал российских футболистов героями и похвалил их за красивую и волевую игру.