Мы в соц.сетях:
Дебошира, снятого с рейса Москва – Екатеринбург привлекли к ответственности

Дебошира, снятого с рейса Москва – Екатеринбург привлекли к ответственности

 Семь человек пострадали в Вологде в ДТП с участием скорой помощи

Семь человек пострадали в Вологде в ДТП с участием скорой помощи
Порошенко предложил Польше пересмотреть исторические отношения с Украиной

Порошенко предложил Польше пересмотреть исторические отношения с Украиной

 ДНР обвинила ВСУ в четырех обстрелах за сутки

ДНР обвинила ВСУ в четырех обстрелах за сутки
Афганские силовики ликвидировали свыше 120 боевиков за сутки

Афганские силовики ликвидировали свыше 120 боевиков за сутки

 Спасатели продолжат эвакуацию детей из пещеры после замены баллонов со сжатым воздухом

Спасатели продолжат эвакуацию детей из пещеры после замены баллонов со сжатым воздухом
Дебошира, снятого с рейса Москва – Екатеринбург привлекли к ответственности

Дебошира, снятого с рейса Москва – Екатеринбург привлекли к ответственности

 Семь человек пострадали в Вологде в ДТП с участием скорой помощи

Семь человек пострадали в Вологде в ДТП с участием скорой помощи
Порошенко предложил Польше пересмотреть исторические отношения с Украиной

Порошенко предложил Польше пересмотреть исторические отношения с Украиной

 ДНР обвинила ВСУ в четырех обстрелах за сутки

ДНР обвинила ВСУ в четырех обстрелах за сутки
Афганские силовики ликвидировали свыше 120 боевиков за сутки

Афганские силовики ликвидировали свыше 120 боевиков за сутки

 Спасатели продолжат эвакуацию детей из пещеры после замены баллонов со сжатым воздухом

Спасатели продолжат эвакуацию детей из пещеры после замены баллонов со сжатым воздухом
17:14   8 Июля 2018
Россия

Российскую сборную в Москве овациями и крикам «Молодцы!» встретили десятки тысяч фанатов

Российскую сборную в Москве овациями и крикам «Молодцы!» встретили десятки тысяч фанатов

Футболисты российской сборной прибыли на встречу с фанатами в Москве в футболках с надписями «Играем для вас». Болельщики встречали их, скандируя «Молодцы!» и хлопая в ладоши.

Встреча футболистов с восторженными фанатами проходит в воскресенье 8 июля в главной московской в фан-зоне на Воробьевых горах. В момент проявления футболистов на большом экране фан-зоны показали самые яркие моменты прошедших с участием российской команды матчей домашнего чемпионата мира по футболу.

Напомним: накануне в субботу 7 июля сборные команды России и Хорватии встретились на стадионе «Фишт» в Сочи в четвертьфинальном матче мундиаля. В напряженной игре, силы команд оказались равными, основное и добавочное время матча закончилось ничейным счетом 2:2. Победителя определила серия послематчевых пенальти, в которой победу со счетом 4:3 одержали хорваты. Президент России Владимир Путин назвал российских футболистов героями и похвалил их за красивую и волевую игру.

Российскую сборную в Москве овациями и крикам «Молодцы!» встретили десятки тысяч фанатов

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#москва #россия #чм-2018 #футболисты #чемпионат мира #общество #чм #российская сборная #чм2018 #фан-зона #встреча с фанатами #играем для вас #молодцы #овации
Самое читаемое
Черышев забил гол в ворота хорватов

Черышев забил гол в ворота хорватов

 Россия-Хорватия: футболисты бились до конца и для нас они останутся победителями

Россия-Хорватия: футболисты бились до конца и для нас они останутся победителями

 В Сочи начался матч Россия-Хорватия

В Сочи начался матч Россия-Хорватия

 Пенсионеры получат повышенные выплаты уже с 1 августа

Пенсионеры получат повышенные выплаты уже с 1 августа