Четырех детей вывели спасатели из затопленной пещеры в Таиланде

В ходе проводящейся в Таиланде спасательной операции из затопленной пещеры удалось вывести четырех школьников из 12.

Об этом в воскресенье сообщает местный телеканал Thai PBS, отмечая, что первых выведенных из пещеры двух мальчиков уже доставили в больницу города Чианграя в 60 километрах от пещеры, еще двое – находятся во временном госпитале у входа в пещеру, их также готовят к отправке в Чианграй. В городской больнице, как отмечается, подготовлены все условия для того, чтобы успешно реабилитировать истощенных детей, которые провели две недели в затопленной пещере.

Напомним: группа из 13 человек – 12 подростков из местной футбольной команды и сопровождавших их тренер – пропала в пещере Тхам Луанг 23 июня. В результате внезапного наводнения пещера оказалась затоплена. Поисково-спасательная операция продолжалась десять дней, в результате дайверам удалось найти живыми всех пропавших – они спасались на небольшом возвышенном участке пещеры на расстоянии 6 километров от входа. Все были сильно истощены, так как 1,5 недели по чуть-чуть ели имевшиеся при себе в начале похода чипсы и газировку.

Накануне СМИ сообщили, что один из профессиональных дайверов, доставлявших запертым в пещере детям кислородные баллоны, погиб, не сумев выбраться из затопленных коридоров.