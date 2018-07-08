В Москве из-за сильных ливней объявили оранжевый уровень опасности

Гидрометцентр сообщил о том, что обрушившиеся на Москву сильнейшие ливни стали причиной объявления в столице оранжевого уровня погодной опасности.

Пот данным метеорологов скорость ветра в российской столице 8 июля составляет 17 метров в секунду.

«Степень интенсивности погодных явлений: оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», - говорится в опубликованном предупреждении.

Напомним: ранее сообщалось, что минувшей ночью и утром в воскресенье в центре Москвы выпала почти половина месячной нормы осадков – при норме на июль 94 миллиметра осадков, за несколько ночных и утренних часов 8 июля на улице Балчуг в центре города выпало 44 миллиметра осадков. При этом синоптики предупреждали о том. Что в течение дня в Москве выпадет еще от 10 до 20 миллиметров осадков.