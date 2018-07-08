Число погибших от ливневых дождей в Японии возросло до 80 человек

В результате обрушившихся на Японию ливневых дождей и вызванных ими оползней в стране по последним данным погибли не менее 80 человек.

Об этом в воскресенье сообщает национальное новостное агентство Kyodo, отмечая, что пострадавших в результате стихийного бедствия всего восемь – все они в тяжелом состоянии находятся под наблюдением врачей. Также сообщается, что к настоящему моменту 58 человек числятся пропавшими без вести.

Напомним: ранее СМИ сообщали о 60 погибших в Японии, на которую обрушилось стихийное бедствие в виде сильнейших ливней.

Японские спасатели несмотря на наступление темного времени суток продолжают поисковые операции, надеясь найти пропавших без вести живыми. В спасательной операции в общей сложности принимают участие около 59 тысяч сотрудников пожарного управления Японии, которое выполняет в стране функции Министерства чрезвычайных ситуаций. Также к спасательной операции привлечены сотрудники полиции и силы самообороны.