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16:13   8 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Порошенко предложил Польше пересмотреть исторические отношения с Украиной

Порошенко предложил Польше пересмотреть исторические отношения с Украиной

Глава Украины Петр Поршенко заявил, что исторические отношения между странами необходимо пересмотреть, чтобы установить «правду о конфликте».

Порошенко отметил, что Украине и Польше нужно обратиться к профессионалам, чтобы пересмотреть отношения между странами в период Второй мировой войны. По его словам, оба государства должны объединиться в «едином стремлении установить правду о конфликте».

Об этом он заявил во время выступления на открытии мемориала памяти украинцев, погибших от рук польских крестьянских батальонов и подразделений Армии Крайовой в 1944 году. Памятник расположили в селе Сахрынь Люблинского воеводства Польши.

При этом украинский президент отметил, что история не касается политиков и заниматься «поисками истины» - привилегия историков. По его словам, страны должны примириться и придти к взаимному уважению через анализ исторических событий. Он уверен, что Украина и Польша смогут найти множество объединяющих факторов.

При этом он утверждал, что официальный Киев не допустит «политизации этого исторического отрезка».

Выступление глава Украины завершил призывом к «христианскому взаимному прощению». 

Одна сторона конфликта не может дать трезвую оценку общего исторического прошлого, заключил он.  

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Автор: Екатерина Розина
#порошенко #украина #польша #политика #война #вторая мировая война #общество #весь мир
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