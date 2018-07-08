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16:03   8 Июля 2018
Весь мир

Как минимум 14 человек пострадали в аэропорту Варшавы из-за утечки химиката

Как минимум 14 человек пострадали в аэропорту Варшавы из-за утечки химиката

В результате утечки токсичного вещества в аэропорту имени Шопена в польской столице пострадали не менее 14 человек из числа сотрудников воздушной гавани.

Об этом в воскресенье сообщил пресс-секретарь варшавского аэропорта Хуберт Войчеховский, добавив, что всех пострадавших госпитализировали. В настоящее время они находятся под наблюдением медиков, как отмечается, они жалуются на головную боль и тошноту.

Также сообщается, что, по предварительной информации, в грузовом терминале варшавского аэропорта в 36 бочках хранилось неизвестное вещество – фенилацетонитрип, и утечка произошла из одной из этих бочек. В аэропорту в настоящее время работают эксперты из группы экологического и химического надзора.

При этом отмечается, что инцидент никак не отразился на графике работы воздушной гавани и не несет никакой угрозы пассажирам. Войчеховский особо подчеркнул, что ответственные службы полностью контролируют ситуацию с утечкой химиката.

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Автор: Александр Люблинский
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