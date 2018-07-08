Мои воины! Моя гордость: Дзюба опубликовал снимки с каждым игроком сборной РФ

Нападающий сборной России выразил благодарность команде и назвал каждого игрока героем.

Артем Дзюба устроил фестиваль селфи на радость российским болельщикам. Футболист сфотографировался с каждым членом команды и всех назвал воинами.

Мои Воины!!!Моя Гордость!!! Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba) 8 Июл 2018 в 3:27 PDT

Россияне активно комментируют фотографии с игроками, они благодарят их за усилия, поздравляют с победой, поскольку для них ребята вышли из Чемпионата победителями. Многие признаются, что никогда не интересовались футболом, но на этот раз болели, однако ЧМ-2018 все изменил. Некоторые пользователи обещают выучить правила игры и продолжить поддерживать команду.

Мои Воины!!!Моя Гордость!!! Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba) 8 Июл 2018 в 3:34 PDT

Все зрители сошлись во мнении, что спортсмены выиграли великую битву и стали настоящими героями, которые сплотили страну и подарили незабываемые эмоции. Некоторые уверены, что ребятам просто не хватило удачи, однако все призывают команду не расстраиваться после матча Россия-Хорватия, где последние одержали победу по пенальти.