Девять полицейских погибли в Тунисе в результате атаки террористов

На западе Туниса вблизи алжирской границы террористы осуществили нападение на местные силы безопасности, в результате чего были убиты девять полицейских.

Об этом в воскресенье сообщает тунисское информационное агентство.

Отмечается, что нападение на полицейских было организовано террористами на автотрассе поблизости от районов Сарая и аль-Фаиджа. Как минимум девять сотрудников местной полиции погибли в результате атаки. Совершенной из засады.

Более никаких подробностей произошедшего к настоящему моменту не приводится.