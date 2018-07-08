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15:42   8 Июля 2018
Весь мир

Девять полицейских погибли в Тунисе в результате атаки террористов

Девять полицейских погибли в Тунисе в результате атаки террористов

На западе Туниса вблизи алжирской границы террористы осуществили нападение на местные силы безопасности, в результате чего были убиты девять полицейских.

Об этом в воскресенье сообщает тунисское информационное агентство.

Отмечается, что нападение на полицейских было организовано террористами на автотрассе поблизости от районов Сарая и аль-Фаиджа. Как минимум девять сотрудников местной полиции погибли в результате атаки. Совершенной из засады.

Более никаких подробностей произошедшего к настоящему моменту не приводится.

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Автор: Александр Люблинский
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