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15:33   8 Июля 2018
Весь мир

СМИ: Спасатели вывели из пещеры в Таиланде первых школьников

СМИ: Спасатели вывели из пещеры в Таиланде первых школьников

Из пещеры Кхао Луанг удалось вытащить на поверхность двух школьников.

По данным местной газеты Khaosod, в ходе операции по спасению школьников появились подвижки. Из пещеры удалось вывести двух школьников. Таким образом, под землей остаются 11 человек: 10 подростков и один взрослый.

Автор статьи пишет, что имена выбравшихся пока не разглашают. Также он уточняет, что дети самостоятельно преодолели четыре километра пути до выхода из подземелья, невзирая на то, что находились в заточении 16 дней.

Телеканала Spring News сообщает, что из Кхао Луанга вышло трое подростков.

По версии представителей СМИ детей осматривают медики, которые дежурят у места происшествия. Однако официального заявления тайских властей о спасении трех школьников пока не поступало.

Напомним, в заточении оказалась местная футбольная команда с тренером, в пещере находятся подростки от 11 до 16 лет. 

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Автор: Екатерина Розина
#дети #спасатели #школьники #политика #чп #общество #весь мир #таиланд #пещера
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