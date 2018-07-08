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15:20   8 Июля 2018
Общество

Строительство Северо-Западной хорды завершится на следующей неделе

Строительство Северо-Западной хорды завершится на следующей неделе

Последний участок дороги будет запущен уже на следующей неделе.

Строители рассказали, дорожное полотно между Рублевским и Можайским шоссе будет доделано и открыто для транспорта до конца следующей недели.

Так, на телеканале «Россия 1» сообщили об успешной реализации основной части масштабного проекта создания новой улично-дорожной сети.

Протяженности хорды составляет порядка 80 километров, маршрут предусматривает несколько тоннелей: Алабяно-Балтийский и Народного ополчения. Последний назван в честь улицы, на которой расположился, этот объект отличается от остальных, поскольку является первым винчестерным тоннелем в столице.  

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Автор: Екатерина Розина
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