Строительство Северо-Западной хорды завершится на следующей неделе

Последний участок дороги будет запущен уже на следующей неделе.

Строители рассказали, дорожное полотно между Рублевским и Можайским шоссе будет доделано и открыто для транспорта до конца следующей недели.

Так, на телеканале «Россия 1» сообщили об успешной реализации основной части масштабного проекта создания новой улично-дорожной сети.

Протяженности хорды составляет порядка 80 километров, маршрут предусматривает несколько тоннелей: Алабяно-Балтийский и Народного ополчения. Последний назван в честь улицы, на которой расположился, этот объект отличается от остальных, поскольку является первым винчестерным тоннелем в столице.