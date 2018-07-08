Путин после матча с Хорватией назвал российских футболистов героями

Президент РФ Владимир Путин после просмотра четвертьфинального матча Чемпионата мира-2018 между сборными России и Хорватии назвал футболистов российской сборной героями.

Об этом в воскресенье 8 июля сообщил официальный представитель российского президента Дмитрий Песков.

«Болел. Наши проиграли в честной красивейшей игре. Но для нас они молодцы. Герои. Они умирали на поле. Мы гордимся ими», - привел пресс-секретарь слова главы государства.

Также Песков рассказал журналистам, что Путин в субботу 7 июля дважды звонил главному тренеру российской сборной Станиславу Черчесову. После игры, в которой россияне уступили команде Хорватии лишь в серии послематчевых пенальти, Путин в разговоре с тренером назвал матч «историческим» и отметил «красивую волевую игру» нашей сборной.

Напомним: ранее СМИ сообщили. Что Путин пригласил футболистов российской сборной, тренерский штаб и персонал обсудить итоги мундиаля.