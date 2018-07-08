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15:06   8 Июля 2018
Россия

Путин оценил вклад студенческих стройотрядов в укрепление экономики РФ

Путин оценил вклад студенческих стройотрядов в укрепление экономики РФ

Глава РФ Владимир Путин отправил приветственную телеграмму участникам Всероссийской студенческой стройки «Север» и назвал вклад студентов в решение общенациональных задач достойным.

Полный текст приветствия президента можно прочитать на сайте Кремля.

Лидер оценил деятельность стройотрядов и добавил, что многие годы молодежь России способствует развитию и укреплению экономики страны. По его словам, рост экономического потенциала во много влияет на урегулирование общенациональных и международных вопросов.

Путин оценил вклад студенческих стройотрядов в укрепление экономики РФ

Путин заявил, что очень важно сохранять традиции и продолжать общее дело, одерживая новые победы. Он отметил, что участие молодых людей и учащихся российских вузов в реализации магистрального газопровода «Сила Сибири» свидетельствует о позитивной динамике.

Президент пожелал ребятам использовать трудовую смену для приобретения уникального опыта и добавил, что на такой сложной работе можно найти настоящих и верных товарищей. 

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Автор: Екатерина Розина
#россия #путин #политика #студенты #газопровод #сила сибири #стройотряды
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