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 Нетаньяху обсудит с Путиным демилитаризацию границы с Сирией

Нетаньяху обсудит с Путиным демилитаризацию границы с Сирией
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 Нетаньяху обсудит с Путиным демилитаризацию границы с Сирией

Нетаньяху обсудит с Путиным демилитаризацию границы с Сирией
14:54   8 Июля 2018
Весь мир

Нетаньяху обсудит с Путиным демилитаризацию границы с Сирией

Нетаньяху обсудит с Путиным демилитаризацию границы с Сирией

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху собирается поговорить о «строгом соблюдении» сирийскими войсками соглашений о демилитаризации совместной границы во время его визита в Москву. Сирийский конфликт станет основной темой поездки политика.

Он пробудет в Москве 11–12 июля. У Нетаньяху запланирована встреча с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, политики периодически встречаются, чтобы «обеспечить координацию в сфере безопасности и обсудить региональные события». В этом году премьер Израиля посетит Россию уже в третий раз.

Нетаньяху подчеркнул, что Израиль не потерпит военного присутствия Ирана и его союзников на территории Сирии. Кроме того, Израиль намерен потребовать, чтобы войска арабской страны «строго соблюдали соглашение о разъединении сил 1974 года». Документ регулирует демилитаризованную зоны вдоль линии разъединения израильских и сирийских сил на Голанских высотах с присутствием там миротворцев ООН.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #путин #сирия #политика #нетаньяху
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