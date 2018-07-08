Более 250 человек отравились в одном из ресторанов Кувейта

В одном из ресторанов столицы Кувейта, где подавали арабское блюдо фалафель, произошел случай массового отравления – пострадали более 250 человек.

Об этом в воскресенье заявил представитель Минздрава Кувейта Мустафа Рид, его слова приводит местное электронное издание «Аль-Ватан».

«Число поступивших в больницы в результате отравления плохо приготовленным фалафелем в одном из ресторанов в районе Хола с субботы до настоящего момента составило 287 человек», - рассказал в воскресенье представитель Министерства здравоохранения эмирата.

При этом он отметил, что к настоящему моменту около 80% пострадавших выписались из больницы, на лечении остаются 53 человека.

Генпрокуратура Кувейта возбудила уголовное дело в отношении владельцев ресторана, в настоящее время заведение закрыто. Местное управление по контролю за местами общественного питания приступило к расследованию причин произошедшего.