Американский ракетный эсминец зашел в Одесский порт

USS Porter, эскадренный миноносец США, зашел в Одессу.

Американское военное судно прибыло на Украину для участия в совместных учениях Sea Breeze, сообщает местный портал «Думская». По версии издания, USS Porter DDG 78 пришвартовался в Одесском порту у 16-го причала в районе 10.30 утра. Совместные учения ВС США и Украины стартуют в понедельник, 9 июля.

Накануне стало известно, что в Sea Breeze также задействуют флагманский корабль США USS Mount Whitney. Судно уже пересекло границу,эсминец вошел в Черное море в субботу, 7 июля.

Напомним, Киев утвердил закон о совместных межгосударственных военных учениях, согласно которому ряд стран получает доступ к размещению военного оборудования на территории Украины. Таким образом, США оказалась в списке согласованных.