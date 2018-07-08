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ДНР обвинила ВСУ в четырех обстрелах за сутки

ДНР обвинила ВСУ в четырех обстрелах за сутки

 ЛНР: ВСУ не нарушали режим тишины в Донбассе за минувшие сутки

ЛНР: ВСУ не нарушали режим тишины в Донбассе за минувшие сутки
Девять полицейских погибли в Тунисе в результате атаки террористов

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14:40   8 Июля 2018
Весь мир

Американский ракетный эсминец зашел в Одесский порт

Американский ракетный эсминец зашел в Одесский порт

USS Porter, эскадренный миноносец США, зашел в Одессу.

Американское военное судно прибыло на Украину для участия в совместных учениях Sea Breeze, сообщает местный портал «Думская». По версии издания, USS Porter DDG 78 пришвартовался в  Одесском порту у 16-го причала в районе 10.30 утра. Совместные учения ВС США и Украины стартуют в понедельник, 9 июля.

Накануне стало известно, что в Sea Breeze также задействуют флагманский корабль США USS Mount Whitney. Судно уже пересекло границу,эсминец вошел в Черное море в субботу, 7 июля.

Напомним, Киев утвердил закон о совместных межгосударственных военных учениях, согласно которому ряд стран получает доступ к размещению военного оборудования на территории Украины. Таким образом, США оказалась в списке согласованных.  

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Автор: Екатерина Розина
#россия #сша #украина #одесса #эсминец #политика #общество #весь мир #sea breeze #военные учения
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