Япония и США хотят совместно решать проблемы безопасности в регионе

Об этом заявил премьер Японии Синдзо Абэ во время встречи с госсекретарем США Майком Помпео.

Он отметил, что ядерная программа КНДР, а также вопрос похищенных японских граждан являются важными проблемами, которые влияют на мир и стабильность в регионе. Япония и США хотели бы решить эти вопросы вместе, поддерживая друг друга.

Помпео находился в Северной Корее 6-7 июля. Он привез северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну письмо от Дональда Трампа. В воскресенье началась встреча госсекретаря с министрами иностранных дел Японии и Южной Кореи. Она проходит в Токио. Стороны собираются поговорить о ситуации в регионе.