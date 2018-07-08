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 Путин оценил вклад студенческих стройотрядов в укрепление экономики РФ

Путин оценил вклад студенческих стройотрядов в укрепление экономики РФ
ДНР обвинила ВСУ в четырех обстрелах за сутки

ДНР обвинила ВСУ в четырех обстрелах за сутки

 ЛНР: ВСУ не нарушали режим тишины в Донбассе за минувшие сутки

ЛНР: ВСУ не нарушали режим тишины в Донбассе за минувшие сутки
Девять полицейских погибли в Тунисе в результате атаки террористов

Девять полицейских погибли в Тунисе в результате атаки террористов

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СМИ: Спасатели вывели из пещеры в Таиланде первых школьников
14:31   8 Июля 2018
Весь мир

Япония и США хотят совместно решать проблемы безопасности в регионе

Япония и США хотят совместно решать проблемы безопасности в регионе

Об этом заявил премьер Японии Синдзо Абэ во время встречи с госсекретарем США Майком Помпео.

Он отметил, что ядерная программа КНДР, а также вопрос похищенных японских граждан являются важными проблемами, которые влияют на мир и стабильность в регионе. Япония и США хотели бы решить эти вопросы вместе, поддерживая друг друга.

Помпео находился в Северной Корее 6-7 июля. Он привез северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну письмо от Дональда Трампа. В воскресенье началась встреча госсекретаря с министрами иностранных дел Японии и Южной Кореи. Она проходит в Токио. Стороны собираются поговорить о ситуации в регионе.

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #кндр #япония #политика #абэ #ядерная безопасность #помпео
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