Массовое отравление детей произошло в летнем лагере в Удмуртии

В детском оздоровительном лагере «Волна» под Ижевском в республике Удмуртия у 20 детей в возрасте от 8 до 15 лет были зафиксированы симптомы пищевого отравления.

По факту произошедшего Следственный комитет начал проверку, об этом в воскресенье 20 июля сообщает местное издание Izhlife.

Также издание приводит свидетельство родителей пострадавших детей, которые рассказали, что о первых симптомах пищевого отравления дети сообщили еще в ночь на субботу 7 июля. К утру субботы недомогание проявилось у 20 ребят, двоим из них потребовалась экстренная госпитализация.

Что именно стало причиной массового отравления в летнем оздоровительном лагере, в котором на момент происшествия отдыхали 130 детей и подростков, пока не сообщается. В настоящее время все дети отправлены по домам, в лагере проводится проверка.