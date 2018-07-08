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14:04   8 Июля 2018
Россия

Несколько человек пострадали на МКАД в ДТП с участием автобуса и грузовика

Несколько человек пострадали на МКАД в ДТП с участием автобуса и грузовика

В воскресенье 8 июля на Московской кольцевой автодороге в районе Гурьевского проезда произошло столкновение пассажирского рейсового автобуса и грузового автомобиля.

В результате аварии были травмированы два пассажира автобуса. Об этом, ссылаясь на данные пресс-службы «Мосгортранса» сообщают столичные СМИ.

«Сегодня около 9.00 на 22-м километре МКАД произошло ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса маршрута №95», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что, по предварительным данным, виновником аварии стал водитель грузовика, который не справился с управлением и допустил столкновение с автобусом, следовавшим в попутном направлении.

Пресс-служба московского департамента по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности сообщает, что к месту ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика на 22-м километре МКАД для госпитализации одного из пострадавших пассажиров был отправлен санитарный вертолет, который доставил мужчину в больницу.

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Автор: Александр Люблинский
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