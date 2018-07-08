Американский кошмар: конгрессмен обвинил Трампа в миграционном кризисе и бесчеловечности

Член палаты представителей конгресса США демократ Филемон Вела обвинил главу США Дональда Трампа и его администрацию в ситуации на границе государства с Мексикой.

Вела раскритиковал «бесчеловечную политику» действующего президента США во время выступления на парламентской ассамблее ОБСЕ в Берлине. Он уточнил, что представляет 34-й округ Техаса, который располагается на границе с Мексикой, поскольку является потомком мигрантов.

Политик рассказал об ужасах разделения семей, которая творится на границе, он подчеркнул, что миграционный кризис и подобные меры американское правительство называет национальными интересами страны. По его словам следствием «бесчеловечной политики Трампа» стало около трех тысяч детей, которых лишили родителей. При этом руководство страны абсолютно не занимается воссоединением насильно разлученных семей.

Конгрессмен подчеркнул, что Трамп «неприемлемо и грубо нарушает основополагающие ценности США». Он рассказал, что суд обязал Белый дом отказаться от подобных действий, однако изъятые у мигрантов дети продолжают находиться вдалеке от семьи.

«Сегодня для тысяч родителей и детей американская мечта превратилась в американский кошмар», — резюмировал он.

Демократ не отрицает, что процесс иммиграции влечет за собой риски, однако механизм обеспечения безопасности должен работать гуманным способом.