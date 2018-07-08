Мы в соц.сетях:
Строительство Северо-Западной хорды завершится на следующей неделе

Строительство Северо-Западной хорды завершится на следующей неделе

 Путин оценил вклад студенческих стройотрядов в укрепление экономики РФ

Путин оценил вклад студенческих стройотрядов в укрепление экономики РФ
ДНР обвинила ВСУ в четырех обстрелах за сутки

ДНР обвинила ВСУ в четырех обстрелах за сутки

 ЛНР: ВСУ не нарушали режим тишины в Донбассе за минувшие сутки

ЛНР: ВСУ не нарушали режим тишины в Донбассе за минувшие сутки
СМИ: Спасатели вывели из пещеры в Таиланде первых школьников

СМИ: Спасатели вывели из пещеры в Таиланде первых школьников

 Нетаньяху обсудит с Путиным демилитаризацию границы с Сирией

Нетаньяху обсудит с Путиным демилитаризацию границы с Сирией
Строительство Северо-Западной хорды завершится на следующей неделе

Строительство Северо-Западной хорды завершится на следующей неделе

 Путин оценил вклад студенческих стройотрядов в укрепление экономики РФ

Путин оценил вклад студенческих стройотрядов в укрепление экономики РФ
ДНР обвинила ВСУ в четырех обстрелах за сутки

ДНР обвинила ВСУ в четырех обстрелах за сутки

 ЛНР: ВСУ не нарушали режим тишины в Донбассе за минувшие сутки

ЛНР: ВСУ не нарушали режим тишины в Донбассе за минувшие сутки
СМИ: Спасатели вывели из пещеры в Таиланде первых школьников

СМИ: Спасатели вывели из пещеры в Таиланде первых школьников

 Нетаньяху обсудит с Путиным демилитаризацию границы с Сирией

Нетаньяху обсудит с Путиным демилитаризацию границы с Сирией
14:15   8 Июля 2018
Весь мир

Американский кошмар: конгрессмен обвинил Трампа в миграционном кризисе и бесчеловечности

Американский кошмар: конгрессмен обвинил Трампа в миграционном кризисе и бесчеловечности

Член палаты представителей конгресса США демократ Филемон Вела обвинил главу США Дональда Трампа и его администрацию в ситуации на границе государства с Мексикой.

Вела раскритиковал «бесчеловечную политику» действующего президента США во время выступления на парламентской ассамблее ОБСЕ в Берлине. Он уточнил, что представляет 34-й округ Техаса, который располагается на границе с Мексикой, поскольку является потомком мигрантов.

Политик рассказал об ужасах разделения семей, которая творится на границе, он подчеркнул, что миграционный кризис и подобные меры американское правительство называет национальными интересами страны. По его словам следствием «бесчеловечной политики Трампа» стало около трех тысяч детей, которых лишили родителей. При этом руководство страны абсолютно не занимается воссоединением насильно разлученных семей.

Конгрессмен подчеркнул, что Трамп «неприемлемо и грубо нарушает основополагающие ценности США». Он рассказал, что суд обязал Белый дом отказаться от подобных действий, однако изъятые у мигрантов дети продолжают находиться вдалеке от семьи.

«Сегодня для тысяч родителей и детей американская мечта превратилась в американский кошмар», — резюмировал он.

Демократ не отрицает, что процесс иммиграции влечет за собой риски, однако механизм обеспечения безопасности должен работать гуманным способом.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Екатерина Розина
#россия #сша #обсе #мигранты #политика #трамп #миграционный закон
Самое читаемое
Видео с места падения МиГ-21 в Румынии выложили в сеть

Видео с места падения МиГ-21 в Румынии выложили в сеть

 Овечкин привез Кубок Стэнли в Москву в фан-зону ЧМ-2018

Овечкин привез Кубок Стэнли в Москву в фан-зону ЧМ-2018

 Черышев забил гол в ворота хорватов

Черышев забил гол в ворота хорватов

 Япония уходит под воду: опубликованы фото последствий сильного ливня

Япония уходит под воду: опубликованы фото последствий сильного ливня