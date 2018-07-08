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ДНР обвинила ВСУ в четырех обстрелах за сутки

ДНР обвинила ВСУ в четырех обстрелах за сутки

 ЛНР: ВСУ не нарушали режим тишины в Донбассе за минувшие сутки

ЛНР: ВСУ не нарушали режим тишины в Донбассе за минувшие сутки
Девять полицейских погибли в Тунисе в результате атаки террористов

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13:46   8 Июля 2018
Весь мир

Лондон не планирует новых антироссийских санкций в связи отравлением в Эймсбери

Лондон не планирует новых антироссийских санкций в связи отравлением в Эймсбери

Великобритания не планирует водит против России новых санкционных мер в связи с инцидентом в городе Эймсбери, где неизвестным веществом были отравлены два человека.

Об этом в воскресенье заявил глава британского Министерства иностранных дел Борис Джонсон.

Напомним: от отравления неизвестным нервно-паралитическим веществом на территории Великобритании пострадали четыре человека: в марте текущего года в городе Солсбери были отравлены граждане России - бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль (осужденный в РФ за шпионаж в пользу британской стороны) и его дочь Юлия, а в июле пострадали двое жителей города Эймсбери. В отравлении Скрипалей Лондон поспешил обвинить Россию. Москва категорически отвергает подобные обвинения и предлагает британским спецслужбам сотрудничество в расследовании инцидентов.

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Автор: Александр Люблинский
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