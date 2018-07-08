Лондон не планирует новых антироссийских санкций в связи отравлением в Эймсбери

Великобритания не планирует водит против России новых санкционных мер в связи с инцидентом в городе Эймсбери, где неизвестным веществом были отравлены два человека.

Об этом в воскресенье заявил глава британского Министерства иностранных дел Борис Джонсон.

Напомним: от отравления неизвестным нервно-паралитическим веществом на территории Великобритании пострадали четыре человека: в марте текущего года в городе Солсбери были отравлены граждане России - бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль (осужденный в РФ за шпионаж в пользу британской стороны) и его дочь Юлия, а в июле пострадали двое жителей города Эймсбери. В отравлении Скрипалей Лондон поспешил обвинить Россию. Москва категорически отвергает подобные обвинения и предлагает британским спецслужбам сотрудничество в расследовании инцидентов.